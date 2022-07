Internationales Kammermusikfestival präsentiert V4-Streichquartett

Das New Millennium Internationale Kammermusikfestival, das vom 25. bis 30. August zum vierten Mal in Budapest stattfindet, wird in einer Reihe von Programmen, die von der Geigerin Miranda Liu und dem V4-Streichquartett, das sich aus Musikern aus Tschechien, Ungarn, Polen und der Slowakei zusammensetzt, kuratiert werden, Uraufführungen und internationale Kooperationen präsentieren – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Quartett wird sein Debüt im Haus der ungarischen Musik geben und neue, für das Ensemble geschriebene Werke präsentieren, so die Organisatoren in einer Erklärung vom Sonntag. Weitere Konzerte finden in der Alten Musikakademie in der Vörösmarty Straße in Budapest und im Festetics Palast statt. Das Festivalprogramm ist unterverfügbar.