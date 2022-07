Dürreperioden in Ungarn werden häufiger

Weite Teile Ungarns sind von der Dürre betroffen, so der Nationale Wetterdienst in einem Facebook-Post am Samstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Er wies darauf hin, dass Dürren immer häufiger auftreten, die Sommer heißer werden und die Hitzewellen intensiver werden. Auch das vergangene Jahr war in Ungarn trocken und die Dürre setzte sich 2022 fort, so der Dienst.

Am schlimmsten ist die Situation in den zentralen Teilen der Großen Tiefebene und in den Gebieten östlich der Theiß. Gelegentliche Dürren sind Teil des ungarischen Klimas, aber „in den letzten Jahrzehnten sind die Sommer deutlich heißer und die Hitzewellen häufiger und intensiver geworden“, so der Meteorologische Dienst.