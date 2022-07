Beamter des Außenministeriums zu Gesprächen in Kiew

Bildung, Verkehr und regionale Entwicklung standen im Mittelpunkt von fünf bilateralen Gesprächen zwischen dem Staatssekretär des Außenministeriums, Levente Magyar, und ukrainischen Beamten am Donnerstag in Kiew – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bildung, Verkehr und regionale Entwicklung seien Bereiche, die durch den Krieg schwer geschädigt worden seien, sagte Magyar. Man habe sich darauf geeinigt, die Kapazität des Grenzübergangs Záhony-Chop (Csap) zu erweitern, um ukrainische Getreideexporte durch Ungarn zu ermöglichen, sagte er. Ungarn muss in der Gegend von Záhony die Eisenbahnlinie ausbauen, und es wurde bereits eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich mit diesem Projekt befassen wird, sagte er.

Auch in den Bereichen Bildung und Minderheitenrechte seien Fortschritte erzielt worden, sagte er. „Wenn [die Ukraine] diesen Themen Aufmerksamkeit schenkt, sind wir bereit, einen konstruktiven Dialog zu führen und Lösungen für die Sorgen der Ungarn in den Unterkarpaten bezüglich ihrer Rechte zu finden. In der Zwischenzeit arbeitet das Ungarische Ökumenische Hilfswerk mit finanzieller Unterstützung der ungarischen Regierung und setzt lokale Experten ein, die über beträchtliche Erfahrungen und Kenntnisse der Ukraine verfügen, um Binnenflüchtlingen zu helfen und die Infrastruktur zu entwickeln, sagte er. Magyar sagte, er habe sich auch mit dem außenpolitischen Berater des ukrainischen Präsidenten getroffen, und sie seien sich einig gewesen, dass der Krieg die Vertreter beider Länder nicht daran hindern dürfe, Fortschritte bei ungelösten Problemen zu machen.