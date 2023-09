Ungarisch-ukrainische Arbeitsgruppe erörtert Rechte der Ungarn in den Unterkarpaten

Eine ungarisch-ukrainische interministerielle Arbeitsgruppe für Bildung hält in Budapest ihre vierte Sitzung ab, um die Regelung der Rechte der in den Unterkarpaten lebenden ethnischen Ungarn und die Situation der ukrainischen Flüchtlinge zu erörtern, sagte ein Beamter des Außenministeriums am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Levente Magyar, parlamentarischer Staatssekretär des Ministeriums, erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur MTI, er sei optimistisch, dass sich die Seiten auf einen Fahrplan zur Beilegung ihrer Meinungsverschiedenheiten einigen könnten. Die Ukraine habe in den letzten Jahren eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, die das Recht ethnischer Ungarn auf Bildung in ihrer Muttersprache einschränkten, so Magyar, der hinzufügte, dass Ungarn dieses Thema seit Jahren auf der Tagesordnung halte. „Dies ist für uns so wichtig, dass wir die Ukraine sogar daran gehindert haben, der EU und der NATO beizutreten und ihre Beziehungen zu vertiefen“, sagte er.

Ungarn habe der Ukraine erneut deutlich gemacht, dass es von dieser Entscheidung nicht abrücken werde, wenn nicht entsprechende Schritte unternommen würden, um die Rechte der lokalen ungarischen Gemeinschaft wiederherzustellen, sagte der Staatssekretär. Er fügte jedoch hinzu, dass die ersten Anzeichen im Zusammenhang mit den Gesprächen Anlass zu Optimismus gäben. Selbst wenn sich die Seiten nicht in allen Details einigen könnten, so Magyar, könnten sie sich doch auf einen Fahrplan einigen, der in absehbarer Zeit zu einer Lösung dieser Fragen führen könnte. Die Arbeitsgruppe werde auch die Situation der ukrainischen Flüchtlinge in Ungarn erörtern, sagte er. Die Tausenden von Kindern, die im Land geblieben sind, müssen in Ungarisch unterrichtet und in das Schulsystem integriert werden, sagte er. Magyar, der stellvertretender Außenminister ist, unterzeichnete einer Erklärung zufolge mit dem stellvertretenden ukrainischen Bildungsminister Yevhen Kudriavets eine Absichtserklärung über die Zusammenarbeit im Rahmen des Stipendienprogramms Stipendium Hungaricum.