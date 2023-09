Ungarn erlaubt Getreidelieferungen nach Afrika, ist aber gegen den Ruin der ungarischen Bauern

Ungarn lässt weiterhin ukrainische Getreidelieferungen nach Afrika zu, „aber wir werden nicht zulassen, dass ungarische Landwirte ruiniert werden“, erklärte Außenminister Péter Szijjártó am Freitag auf Facebook – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Szijjártó beschuldigte die Europäische Union und Kiew, die europäische Öffentlichkeit in der Frage der ukrainischen Getreideexporte in die Irre zu führen. Er wies darauf hin, dass die mitteleuropäischen Länder Transitrouten eröffnet hätten, um sicherzustellen, dass das ukrainische Getreide die Seehäfen für den Transport nach Afrika erreiche. Das Ziel sei es jedoch nicht, die mitteleuropäischen Länder mit ukrainischem Getreide zu überschwemmen, sagte er. „Wir werden nicht zulassen, dass die ungarischen Bauern ruiniert werden“, schrieb er. „Die verlogene Propaganda in Brüssel und Kiew wird uns nicht davon abhalten“, schrieb er und bezog sich dabei auf die Erklärung Ungarns, das Exportverbot auf seine eigene nationale Behörde auszudehnen, wenn die EU sich weigert, dies zu tun.