Gesunder Lebensstil in Verbindung mit CBD-Produkten

Menschen auf der ganzen Welt sehnen sich nach einem erfüllten Leben, zu dem neben persönlichem Glück, stabilem sozialen Umfeld, einem guten Auskommen und viel Lebensqualität auch körperliches und seelisches Wohlbefinden gehören.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

In Europa und in vielen anderen Regionen der Welt gab es wohl kaum eine Zeit, in der man so viel für seine Gesundheit tun konnte und so viel Zeit für Freizeitbeschäftigungen hatte. Es stehen sauberes Wasser und gesunde Lebensmittel zur Verfügung. Die Medizin ist hoch entwickelt und kann mehr Krankheiten denn je heilen. Die Natur mit ihren heilsamen Kräften wird in vielfältiger Weise in die Heilung und vor allem in die Erhaltung der Gesundheit eingebunden, sei es bei Sport und Bewegung an der frischen Luft, beim Schwimmen in Seen und Flüssen, beim Relaxen in Wäldern oder bei der Nutzung von Heilpflanzen.

Eine der großen Wiederentdeckungen der letzten Jahrzehnte ist die faszinierende Hanfpflanze, lateinisch: Cannabis, die bereits mehr als 12 Tausend Jahre existiert und den Menschen bekannt ist. Hanfpflanzen enthalten außerordentlich viele Wirkstoffe, die sich der Mensch zu Nutzen machen kann. Deshalb wird auch weiterhin intensiv daran geforscht. Aus Hanfsamen gewinnt man wertvolle Öle, die für den Menschen besonders gesund sind. Die weibliche Hanfpflanze wird oft als Droge missbraucht, sie ist aber nicht zwingend ein Rauschmittel, denn die Cannabispflanze enthält neben dem Cannabinoid THC mit seiner berauschenden Wirkung weitere mehr als 100 identifizierte Cannabinoide.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Cannabidiol oder CBD wurde 1940 entdeckt, es ist ein Phyto-Cannabinoid aus der weiblichen Pflanze, macht bis zu 40 % des Pflanzenextrakts aus und hat keine berauschende Wirkung. CBD wird jedoch nachgesagt, dass es eine schmerzstillende, angstlösende, beruhigende und entzündungshemmende Wirkung haben soll. Viele Menschen schwören auf die positive Wirkung von CBD-Produkten bei Stress, Nervosität, Schmerzen, Schlafstörungen und Hautproblemen. Auf der Basis von Forschungsergebnissen wird CBD auch in der Medizin unter strengster Kontrolle des Arztes eingesetzt. Medizinisches CBD ist nicht frei erhältlich und wird nur im Rahmen von Therapien verschrieben.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

In leichterer Form und ohne THC sind CBD-Produkte mittlerweile in Apotheken und bei zahlreichen anderen Händlern erhältlich. Man sollte jedoch genau hinschauen, denn die Qualität der Produkte kann variieren. Ein verlässlicher Anbieter von hochwertigen Premium Produkten ist die Firma Naturecan, die 2019 vom ehemaligen Myprotein-CEO Andy Duckworth und Paul Finnegan gegründet wurde. Naturecan ist eine globale Wellness Marke, die sichere, wirksame und hochwertige CBD-Produkte auf 100 % Bio-Hanfbasis sowie weitere Produkte wie Vitamine und Mineralien anbietet. Die Produkte von Naturecan werden nach strengsten Qualitätsstandards und Nachhaltigkeitskriterien erzeugt. Naturecan bietet eines der weltweit größten Sortimente an CBD-Produkten, von Ölen, Balsamen und Kapseln bis hin zu Esswaren, Vapes und mehr.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Auf der Website von Naturecan erfahren interessierte Leser alles rund um Wohlbefinden für Körper und Geist mit CBD. Im Produktberater findet man durch Beantwortung einiger Fragen schnell das richtige Produkt für seine individuellen Bedürfnisse und passend zum eigenen Lebensstil.

Als persönlicher Naturecan-Ansprechpartner steht u.a. David Assinger, Trading Manager DACH (Telefon: 0043 676 729-1656 – E-Mail: david.assinger@naturecan.com), gern für weitere Fragen zur Verfügung.