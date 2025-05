Ein von den deutschen Behörden gesuchter ungarischer Drogenhändler wurde gefasst

Ein von den deutschen Behörden gesuchter ungarischer Drogenhändler ist im Raum Csemö festgenommen worden, teilte das Nationale Ermittlungsbüro der ungarischen Nationalpolizei (KR NNI) am Dienstag auf police.hu mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ungarische Kopfgeldjäger seien gebeten worden, über das Enforcement Network for Fugitive Drugs (ENFAST) nach dem 26-jährigen ungarischen Staatsangehörigen zu suchen, der wegen Drogenhandels auf hoher Ebene gesucht wird. Der Mann, der verdächtigt wurde, in Deutschland mehr als 200 Kilogramm verschiedener Drogen (u. a. Marihuana, Haschisch, Amphetamin und MDMA) vertrieben zu haben, war vor der Zerschlagung des Drogenhandelsnetzes geflohen, sein Aufenthaltsort war den deutschen Behörden unbekannt, und man vermutete, dass er sich in Ungarn versteckt hielt, weshalb sie ihre ungarischen Kollegen baten, ihn festzunehmen. Der Flüchtige wurde schließlich am 14. Mai in der Gegend von Csemö aufgegriffen, und die Ermittler brachten ihn zur Polizeistation Cegléd, wo das Gericht später über seine Auslieferung entscheiden wird, heißt es in der Erklärung.