Ungarns Gasreserven belaufen sich jetzt auf 29 % des Jahresverbrauchs – weit über dem EU-Durchschnitt von 18 % – zu einer Zeit, in der ihre Bedeutung angesichts der fragilen europäischen Gasversorgung zunimmt, sagte der parlamentarische Staatssekretär im Kabinett des Ministerpräsidenten, Csaba Dömötör, auf Facebook und wies darauf hin, dass Angaben über höhere Gasreserven in anderen Ländern trügerisch sein könnten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In der Tschechischen Republik beispielsweise werden die Gasspeicher als zu 80 % gefüllt angegeben, aber ihre Gesamtkapazität ist 45 % geringer als die Ungarns. Die Gesamtkapazität der fünf großen ungarischen Gasspeicher gehöre zu den größten in Europa, fügte er hinzu.

Die Regierung hat langfristige Gaslieferverträge unterzeichnet, um eine kontinuierliche Versorgung zu gewährleisten, Ungarn an die TurkStream-Pipeline angeschlossen und mehrere Verbindungsleitungen gebaut, um die Grundlage für eine Diversifizierung zu schaffen. In der Zwischenzeit baut Ungarn auch seine Solarkapazität aus, sagte er. „Wir brauchen Lösungen, die unsere Unabhängigkeit stärken, Ungarns besondere Umstände berücksichtigen und die Sicherheit der Energieversorgung nicht gefährden. Hoffen wir, dass sich dieser Ansatz auch in der Europäischen Union durchsetzen wird“, sagte er.