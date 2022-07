Ungarn und Österreich „können aufeinander zählen“

In den kommenden Jahren könne Ungarn auf Österreich zählen und umgekehrt, sagte Viktor Orbán in Wien nach einem Treffen mit dem österreichischen Bundeskanzler Karl Nehammer – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„In leichten Zeiten ist Freundschaft leicht, in schweren Zeiten ist Freundschaft schwieriger“, sagte der Ministerpräsident auf einer gemeinsamen Pressekonferenz. In den gegenwärtigen „schweren Zeiten“ sei es eine Frage, ob „eine besondere, historische Freundschaft zwischen den beiden Nationen helfen wird, Fragen des Krieges, der Migration, der Energie und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zu lösen“. Im Lichte der Gespräche vom Donnerstag „können wir sagen, dass wir uns in den nächsten Jahren auf Österreich verlassen können und umgekehrt“, so der Ministerpräsident.

Zum Thema Atomenergie sagte Orbán, er sehe keine Chance, mit Österreich auf Augenhöhe zu sein, denn „wir haben nicht solche Flüsse und Möglichkeiten wie unsere österreichischen Freunde“, und Ungarn könne nicht auf Atomenergie verzichten. Auch wenn die Differenzen fortbestehen, werden die beiden Länder „versuchen, zusammenzuarbeiten und sich gegenseitig Sicherheitsgarantien zu geben“, so Orbán. Zum Krieg in der Ukraine sagte Orbán, dass er „in seiner jetzigen Form nicht gewonnen werden kann“, und er forderte eine andere Strategie, „sonst wird es keinen Frieden geben“.