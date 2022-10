Ungarns Gasreserven sind im Verhältnis zum Jahresverbrauch die dritthöchsten in der EU

Ungarns Gasspeicher sind zu 75 % gefüllt, und angesichts ihrer übergroßen Gesamtkapazität liegen die Gasreserven des Landes im Verhältnis zum Jahresverbrauch weit über dem EU-Durchschnitt, erklärte der Minister für Technologie und Industrie am Dienstag auf einer Konferenz – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In seiner Rede auf dem Portfolio Energy Investment Forum 2022 sagte László Palkovics, zu den strategischen Zielen der Regierung in Bezug auf die Energieversorgung gehöre die Verringerung des Erdgasanteils im Energiemix des Landes, was Maßnahmen zur Verringerung der Nachfrage, zur Steigerung der Effizienz und zur Förderung der Elektrifizierung erfordere. Die Nutzung alternativer Energien solle gefördert, die Kapazitäten für die Stromerzeugung erhöht und die Netze weiter ausgebaut werden, fügte er hinzu. In Bezug auf den Gasverbrauch sagte Palkovics, die Regierung habe ein umfassendes Programm ausgearbeitet, das auf eine deutliche Reduzierung bis 2030 abziele und Investitionen von insgesamt 16 Milliarden Forint (38,3 Mio. EUR) in diesem Zeitraum erfordere. Im Optimalfall könnte ein Viertel des ungarischen Gasbedarfs aus einheimischen Quellen gedeckt werden. Daher plane die Regierung, die Gasförderung des Landes von derzeit 1,5 Milliarden Kubikmetern pro Jahr bis 2030 auf 2 Milliarden Kubikmeter zu erhöhen, sagte er. Gleichzeitig könnte der Anteil der Elektrizität am Gesamtenergieverbrauch bis zum Ende des Jahrzehnts von 20 % auf 26 % steigen, sagte er und verwies auf die zunehmende Bedeutung von Solaranlagen.