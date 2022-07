Airbus-Hubschrauberteilewerk in Gyula eingeweiht

Der europäische Flugzeughersteller Airbus hat am Donnerstag in Gyula, im Südosten Ungarns, ein Hubschrauberteilewerk im Wert von 2,2 Mrd. Forint (5,4 Mio. EUR) eingeweiht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Minister für Technologie und Industrie, László Palkovics, nannte es einen „historischen Moment“, dass das Werk eine Genehmigung der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) erhalten hat, denn „nicht viele Länder verfügen über eine solche Lizenz“. Das Werk werde es der Stadt Gyula ermöglichen, wieder eine High-Tech-Industrie zu haben, sagte Palkovics und fügte hinzu, dass Airbus Helicopters das erste Unternehmen sei, das dazu beitragen könne, militärisch-industrielle Konzepte in Ungarn Wirklichkeit werden zu lassen.

Der Minister wies darauf hin, dass die Regierung beschlossen habe, ein 220 Milliarden Forint schweres Programm zur Modernisierung der Militärtechnologie in Angriff zu nehmen. Am Mittwoch habe die Regierung weitere 250 Milliarden Forint für die Entwicklung der Verteidigungsindustrie bereitgestellt und damit den Weg für weitere Partnerschaften und Investitionen geebnet, fügte er hinzu.

Der Staatssekretär des Verteidigungsministeriums, Gáspár Maróth, sagte: „Von heute an wird es keine Airbus-Hubschrauber mehr ohne Gyula geben.“ Maróth sagte, die Regierung habe am Mittwoch einen Zehn-Punkte-Plan zur Überwindung der gegenwärtigen Krise verabschiedet, der unter anderem die Entwicklung der Rüstungsindustrie und die Ankurbelung des Zuflusses von ausländischem Kapital vorsieht. Er sagte, Airbus sei eines der führenden Unternehmen der europäischen Verteidigungsindustrie und fügte hinzu, dass die Regierung mit ihrem 30-prozentigen Anteil an Airbus Helicopters Hungary ein „persönliches Interesse“ am Erfolg des Unternehmens habe.

Der Geschäftsführer von Airbus Helicopters Hungary, Andreas Stöckle, wies darauf hin, dass die Vereinbarung über den Bau des Werks vor vier Jahren unterzeichnet wurde, während das Joint Venture zwischen Airbus und dem ungarischen Staat vor zwei Jahren gegründet wurde und die EASA-Genehmigung am vergangenen Freitag erteilt wurde. Auch wenn noch nicht alles fertig ist, kann die Produktion beginnen, „was der wichtigste Tag im Leben eines Werks ist“, sagte er. Der Bau des Werks begann im Dezember 2020. In dem 13.000 Quadratmeter großen Werk werden hochpräzise metallische Elementarteile für die dynamischen Systeme von Hubschraubern hergestellt. Das Werk in Gyula wird die einzige Anlaufstelle für die Lieferung solcher Teile für die gesamte Airbus-Familie sein.