Ungarn zahlen weiterhin gedeckelte Energierechnungen

Alle ungarischen Familien werden weiterhin gedeckelte Preise für Strom und Gas bis zum durchschnittlichen Verbrauch zahlen, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Freitag dem öffentlich-rechtlichen Sender Kossuth Rádió – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Im Vergleich zu den Marktpreisen werden die Familien schätzungsweise 56.000 Forint (138 Euro) beim Strom und 146.000 Forint bei den Gasrechnungen pro Monat sparen, sagte Orbán. Während die Beibehaltung der Preisobergrenzen für Versorgungsunternehmen den Haushalt im vergangenen Jahr 250 bis 260 Milliarden Forint gekostet habe, würden die Kosten in diesem Jahr auf bis zu 2.000 Milliarden Forint steigen, sagte er. Der ungarische Haushalt sei nicht in der Lage, eine derartige Belastung zu tragen, sagte er. Gleichzeitig sei es sicher, dass die Obergrenze für den Rest des Jahres beibehalten werden könne, sagte Orbán und fügte hinzu, dass im Oktober klar sein werde, „ob Europa in eine Kriegswirtschaft hineingezogen wird.“

Ungarn verfügt über genügend Erdgas, aber „die Gaspreise werden ein Problem darstellen“, sagte er. Der größte Teil des russischen Gases fließe jetzt durch eine kürzlich gebaute Pipeline über die Türkei und Serbien nach Ungarn, so Orbán. Außerdem importiert Ungarn etwa 1,5 Milliarden Kubikmeter LNG-Gas über die kroatische Verbindungsleitung. Ungarn arbeitet auch an der Steigerung der heimischen Produktion und führt Gespräche über den Kauf von 700 Millionen Kubikmetern aus Russland, die über die im langfristigen Abkommen mit dem Land vereinbarte Menge hinausgehen, so Orbán.