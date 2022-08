Ungarn: Anspruch auf gedeckelten Kraftstoffpreis eingeschränkt

Die ungarische Regierung hat auf Empfehlung des Öl- und Gasunternehmens MOL beschlossen, den Kraftstoffpreis von 480 Forint (1,19 EUR) pro Liter auf Privatfahrzeuge, landwirtschaftliche Maschinen, Traktoren und Taxis zu beschränken, wie der Stabschef des Ministerpräsidenten am Samstag mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Gergely Gulyás erklärte auf einer regelmäßigen Pressekonferenz, dass die Hauptraffinerie von MOL in Százhalombatta bei Budapest, die 100 % des ungarischen Kraftstoffbedarfs deckt und russisches Rohöl raffiniert, wegen Wartungsarbeiten geschlossen werden musste. Ungarn muss nun seinen Kraftstoffbedarf durch Importe und die Freigabe eines Viertels der strategischen Reserven des Landes decken, sagte er. Ob ein Fahrzeug für den gedeckelten Kraftstoffpreis in Frage kommt, wird anhand des Strichcodes auf dem Fahrzeugschein ermittelt. Wie bisher gilt der Marktpreis für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen mit ungarischem Kennzeichen und für Fahrzeuge mit ausländischem Kennzeichen sowie für Benzinkanister.

Gulyás wies darauf hin, dass der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Sanktionen die Energieversorgung Europas ins Wanken gebracht hätten und die Preise für Rohöl und Erdgas in die Höhe geschossen seien. Er fügte hinzu, dass es keine Garantien dafür gebe, dass die Rohöllieferungen im Herbst und Winter kontinuierlich erfolgen würden. Daher sei die Freigabe der gesamten strategischen Reserven tabu, und es könne nur so viel freigegeben werden, wie es eine „reale Chance“ gebe, in den nächsten sechs bis neun Monaten ersetzt zu werden.