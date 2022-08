Ungarische Armee stockt Personal für Katastrophenhilfe auf

Angesichts der Naturkatastrophen, die sich in den letzten Wochen in der Nähe von Ungarn ereignet haben, hat die ungarische Armee beschlossen, das Personal für den Katastrophenschutz aufzustocken, so der Kommandeur der Armee, Generalleutnant Romulusz Ruszin-Szendi – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Im vergangenen Monat haben zwei ungarische Hubschrauber bei der Bekämpfung eines großflächigen Waldbrandes in Slowenien geholfen, und andere Länder, darunter auch Ungarn, könnten in naher Zukunft vor ähnlichen Herausforderungen stehen, sagte er. Im Falle einer Naturkatastrophe in Ungarn können 250 Einsatzkräfte einfachere Aufgaben übernehmen, während Arbeitsgruppen für die Bedienung von Maschinen und die Durchführung komplexerer Aufgaben eingesetzt werden, so Ruszin-Szendi. Die Armee übernehme auch logistische Aufgaben und Aufgaben der Gesundheitsversorgung.

Unterdessen steigen die Spannungen im Kosovo, wo die NATO-Truppen unter dem Kommando eines ungarischen Generals stehen. „Sie tun alles, was in unserer Macht steht, um die Situation zu deeskalieren und Frieden und Sicherheit für die Bevölkerung zu gewährleisten“, sagte er.