Orbán trifft Trump

Ministerpräsident Viktor Orbán hat am Dienstag den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump auf dessen Anwesen in Bedminster, New Jersey, getroffen, teilte der Pressechef des Ministerpräsidenten der Nachrichtenagentur MTI mit.

Außenminister Péter Szijjártó, Balázs Orbán, der politische Direktor des Ministerpräsidenten, Zsolt Németh, der Vorsitzende des Parlamentsausschusses für auswärtige Angelegenheiten, nahmen an dem Treffen teil, ebenso wie Susie Wiles, die Leiterin des Save America Leadership PAC, der politische Berater Brian Jack und der Kommunikationsdirektor von Save America, Taylor Budowich.