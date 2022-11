Ungarn – auf Entdeckungsreise gehen und hervorragend übernachten

Bei angenehm warmen Temperaturen Budapest erkunden und andere zauberhafte Städte entdecken, am Balaton die Sonne genießen oder Wassersport treiben, durch Weinberge wandern und köstlichen Wein probieren. In Ungarn und am Balaton gibt es einzigartige Sehenswürdigkeiten und Lieblingsorte, die es zu entdecken gibt.

Badacsony – Der Tafelberg am Balaton mit charmante Aussicht und wahren Genussmomenten

Der Badacsony am Nordufer des Balaton ist vulkanischen Ursprungs und verleiht der Landschaft eine markante Note. Der Berg hat eine Höhe von 437 Meter und an seinen Hängen befindet sich ein komplettes Weinanbaugebiet, da Weinreben sehr gut gedeihen. Wer es bei einer Wanderung bis zum Gipfel des Tafelbergs schafft, wird von einem Aussichtsturm mit zauberhaftem Panoramablick auf den türkis schimmernden Balaton überrascht.

Für Genießer und Weinkenner haben zahlreiche Weingüter und Weinrestaurants für eine Verkostung geöffnet. Sie befinden sich im gleichnamigen Örtchen Badacsony. Manche Weinrestaurants bieten einen schönen Außenbereich, um schmackhafte Speisen, ein gutes Glas Wein und die tolle Aussicht zu genießen.

Wer nicht den Badacsony besteigen möchte und trotzdem köstliche ungarische Weine genießen möchte, begibt sich zum Pfingsten ins Zala-Tal zur Weinverköstigung. Es liegt nordöstlich von Hévìz und gehört zu den schönstens, malerischsten Landschaften von Westungarn.

Friedensstupa in Zalaszántó – buddhistisches Bauwerk in Ungarn entdecken

Besonders imposant ist der Friedensstupa in Zalaszántó, der 30 Meter in den Himmel ragt und mit einer Breite von 24 Meter der größte Stupa in Europa ist. Der buddhistische Tempel steht auf dem Berg Konvácsi-Hegy und wurde höchstpersönlich vom Dalai Lama eingeweiht. Der Friedensstupa verfügt über drei Ebenen, hat eine Kuppel und eine goldene Spitze. Beim Betreten erwarten Besucher Reliquien, buddhistische Texte, ein Lebensraum mit einer Höhe von 24 Meter und eine große Buddha-Statue, die Siddhartha Gautama darstellt. In der Anlage leben zwei tibetanische Mönche, die die Tempelanlage betreuen. Besucher haben an diesem Ort die Möglichkeit, innere Einkehr zu halten.

Die Halbinsel Tihany – alte Bauten entdecken und auf der Promenade schlendern

Eine besondere und sehr ansprechende Atmosphäre erwartet Besucher auf der Halbinsel Tihany am nördlichen Ufer des Balaton. Auf der zauberhaften Halbinsel befinden sich ein punkvolles Benediktinerkloster und eine Abtei aus dem 11. Jahrhundert. Ein besonderes Erlebnis ist ein kurzweiliger Spaziergang durch die Ortschaft bis hin zur Abtei über die malerische Promenade. Dort gibt es zahlreiche kleine Cafés, um auszuruhen und auf den Balaton zu schauen. Die Luft ist erfüllten von duftenden Lavendelfeldern, die den kleinen Ort malerisch einrahmen.

Wer mit dem Wohnmobil oder mit Rucksack und Zelt unterwegs ist, sucht nach einer Besichtigungstour sicherlich eine angenehme Übernachtungsmöglichkeit, um das Fahrzeug abzustellen oder das Zelt aufzuschlagen. Am Balaton liegt Bükfürdö Thermal Camping, ein Campingplatz, der mit 4 Sternen ausgezeichnet ist.

Entspannung und Erholung am Plattensee

Für Wassersportler ist der Balaton eine wahre Besonderheit. Das begründet sich einmal auf den optimalen Wasserbedingungen, weil der See an einigen Bereichen sehr flach ist und Badespaß, Erholung und Entspannung an den Stränden ermöglicht.

Wer lieber aktiv Wassersport betreibt, kann auf dem See Surfen, Segeln, Wasserski fahren oder ein Boot ausleihen. Im Hochsommer hat das Wasser eine Temperatur von 28 °C und selbst Neulinge können im flachen, warmen Wasser einfacher das Aufsteigen auf das Surfbrett erlernen. Auch Segeln ist am Balaton möglich, selbst wenn kein eigenes Segelboot vorhanden ist.

Auch Tauchsportbegeisterte kommen am Balaton ganz auf ihre Kosten. Unter der Wasseroberfläche sind versunkene Gebäude zu finden und es lassen sich Relikte bestaunen. Das Tauchen ist allerdings nur in der Zeit von September bis April erlaubt.

Budapest erkunden und luxuriös übernachten

Budapest ist voll von Sehenswürdigkeiten und Baudenkmälern. Es gibt allerdings auch Geheimtipps, die bei einem Besuch der Stadt unbedingt auf die Liste gehören. Dazu gehört die Gozsdu Passage, die zu den schönsten Ecken in Budapest zählt.

Besonders abends ist die Passage ein Anziehungspunkt für junge und jungebliebene Menschen. Dort gibt es zahlreiche Restaurants, Nachtclubs und Bars, um köstliche Speisen zu genießen und bis spät in die Nacht zu feiern. Wer über ein Wochenende in Budapest verweilt, kann tagsüber in der Passage den Floh- und Kunsthandwerkermarkt besuchen, um Schönes und Ausgefallenes mit nach Hause zu nehmen.

Beim Schlendern durch die Stadtteile Buda und Pest, die durch die Elisabethbrücke über die Donau verbunden sind, fällt der Blick auf einen Prachtbau. Das Belle Époche-Juwel hat bis vor nicht allzu langer Zeit Galerien, Boutiquen, Café und Apartments beherbergt. Doch heute erstrahlt es in neuem Glanz und bietet 111 Gästezimmer.

Luxuriös übernachten und in die Geschichte von Budapest eintauchen

Nach fünf Jahren und einer komplexen Renovierung befindet sich im Belle Époche-Juwel das Matild Palace, a Luxury Collection Hotel. Reisende und Einheimische erleben bei einem Aufenthalt eine einzigartige Symbiose aus der Historie des Gebäudes mit neuen und modernen Elementen.

Der Prachtbau, den Erzherzogin Clothide von Sachsen-Coburg und Gotha als sozialen Treffpunkt für die Kreativ- und Kunstszene 1902 in Budapest errichten ließ und heute zum UNESCO Kulturerbe gehört ist nun ein prachtvolles Hotel, in dem luxuriös übernachtet werden kann.

Im ganzen Gebäude vereint sich gekonnt der Charme aus längst vergangener Zeit mit modernem Luxus, um den Gästen einen exklusiven Aufenthalt zu bescheren. Ein geschmackvolles Raumkonzept mit einem Boxspringbett 180x200cm vermitteln puren und geschmackvollen Luxus.

Das Hotel ist nicht nur das bekannteste Wahrzeichen der Stadt, sondern auch der perfekte Ausganspunkt, um in das historische Budapest einzutauchen. In unmittelbarer Nähe liegen das Széchenyi-Heilbad, die weltberühmte St.-Stephan-Basilika und der Burgpalast. Beim Schlendern durch die Straßen und engen Gassen gibt es kleine Restaurants, hübsche Geschäfte und Cafés zu entdecken und das besondere Flair der Stadt zu genießen.

Verliebt in Ungarn

Wer sein Herz an Ungarn verloren hat und gerne eine der faszinierenden Städte zu seinem Lebensmittelpunkt machen möchte, kann es wie mach andere machen und auswandern nach Ungarn. Vorab sollte sich aber umfänglich informiert und vielleicht einmal für einen längeren Zeitraum von drei Monaten im Land gelebt werden, um ein Gefühl für Land und Leute zu bekommen. Wer sich danach immer noch sicher ist, im Ungarn leben und arbeiten zu wollen, sollte sich umfänglich informieren, was benötigt wird und welche beruflichen Chancen bestehen. Gefragt sind Fachkräfte in verschiedenen Bereichen, wie Mediziner, Ingenieure und Mitarbeiter für die Touristikbranche.