Orbán spricht mit Trump über Friedensperspektiven

Im Rahmen seiner Friedensmission hat sich Ministerpräsident Viktor Orbán am Donnerstagabend mit dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump getroffen, so der Pressechef des Ministerpräsidenten in einer Erklärung – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bei dem Treffen in Mar-a-Lago, Florida, wurden Friedensaussichten erörtert, heißt es weiter.