Ungarische Reformierte Kirchenhilfe hilft über 200.000 Menschen seit Kriegsbeginn

Die Ungarische Reformierte Kirchenhilfe hat seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine mehr als 200.000 Menschen geholfen, teilte die Organisation am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Rund 1.000 Tonnen Hilfsgüter seien an Bedürftige geliefert worden, der größte Teil davon an diejenigen, die nach Ungarn geflohen seien, sagte Márton Juhász, der Geschäftsführer der Organisation, auf einer Pressekonferenz. Der Rest sei in die westukrainische Region Transkarpatien und andere Teile des Landes gegangen. Bei den Hilfsgütern handele es sich vor allem um nicht verderbliche Lebensmittel, medizinische Geräte und Hygieneartikel, sagte er.