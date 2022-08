Warum wird die FIFA Fußball WM 2022 dieses Jahr im Winter stattfinden?

Die FIFA Fußball Weltmeisterschaft, die 2022 in Katar stattfinden wird, hat eine lange Geschichte, die sowohl positive als auch negative Momente umfasst. Sobald die WM 2022 in Katar ausgetragen wird, wird es eine Reihe von historischen Momenten und Premieren in der langen Geschichte der WM geben. Dazu gehört die erste WM, die im Nahen Osten ausgetragen wird, und auch die Erste, die zwischen November und Dezember stattfinden wird.

Außerdem findet diese WM zur aktivsten Zeit der regulären Saison statt, in der fast täglich Tausende von Sportfans wetten. Finden Sie hier einen 10 Euro Casino Bonus ohne Einzahlung, denn mit all den Sportwetten Seiten und Online Casinos, die sich auf die WM spezialisieren werden, wird es einfacher großartige Aktionen zu finden, als je zuvor.

Der einzigartige Effekt, im November und Dezember zu spielen

Seit 1930 wurde die FIFA Fußball Weltmeisterschaft in den Monaten Mai, Juni und Juli ausgetragen, die als Sommermonate gelten. Denn der Plan war immer, dass der Großteil des Turniers in dem Zeitfenster zwischen dem Ende einer Saison und dem Beginn der nächsten stattfinden sollte.

Dies geschah, damit die Spieler und Teams nicht während der Saison litten, um zu dem Turnier zu reisen oder es zu verlassen. Warum also sollte die FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2022 in den kälteren Monaten des Jahres ausgetragen werden?

Die FIFA WM 2022 wird aufgrund der Wetterbedingungen im Winter ausgetragen

Die Sommertemperaturen in Katar, das am Persischen Golf liegt, liegen im Durchschnitt bei 42 Grad Celsius, wobei die Temperaturen in der Hauptstadt Doha bis zu 50 Grad Celsius erreichen können.

Für eine Sportart, bei der die Athleten 90 Minuten lang ununterbrochen laufen, stellt dies ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko dar.

Aber auch ohne die körperliche Belastung, die ein Fußballspiel auf höchstem Niveau mit sich bringt, stellt extreme Hitze ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko für Krankheiten wie Dehydrierung, Müdigkeit und Schlaganfall dar.

Andere Sportereignisse haben die Gefahren der unglaublichen Hitze schon bereits erlebt. Die Australian Open 2014 verliefen bei einer Hitze von 42 Grad wie geplant, so dass der Kanadier Frank Dancevic ohnmächtig wurde und Halluzinationen hatte, da er sogar Snoopy gesehen hatte.

Dancevic bezeichnete es später als „unmenschlich“, die Spieler bei dieser Hitze Tennis spielen zu lassen.

Ein Winterturnier ist angesichts der Auswirkungen des Klimawandels besonders wichtig. Im Gegensatz zum Rest der Welt steigen die Temperaturen im Nahen Osten im Sommer schneller an als im Winter.

Daher wird für Katar für 2022 ein wärmeres Klima vorhergesagt als heute. Jedes Jahr wird in der Region ein neuer Hitzerekord aufgestellt.

Aufgrund der Gefahren, die mit der extremen Hitze verbunden sind, hat der Exekutivrat der FIFA beschlossen, die Weltmeisterschaft 2022 von der traditionellen Spielzeit im Juni-Juli auf Ende November und Dezember zu verlegen, wenn die Spitzentemperaturen über 26 Grad Celsius liegen.

Das hat zur Folge, dass die Spieler, die an dem Turnier teilnehmen, weitaus sicherer sind, aber die Fußballfans werden sechs Monate länger warten müssen, um ihre Mannschaft auf der Weltbühne spielen zu sehen.

Warum ist Katar das Gastgeberland der Weltmeisterschaft?

Die Entscheidung hat zu Vorwürfen der Bestechung und Empörung geführt, die die Gastgeber ausdrücklich zurückgewiesen haben.

Trotzdem hat das Internationale Olympische Komitee bestätigt, dass Katar weiterhin als Gastgeberland für die Fußballweltmeisterschaft fungieren wird.

Sepp Blatter, der in Ungnade gefallene ehemalige Präsident der FIFA, der inzwischen wegen konkreter Korruptionsvorwürfe gegen ihn aus dem Amt gedrängt und gesperrt wurde, ist der Ansicht, dass die Entscheidung ein Schritt in die richtige Richtung war.

Diese WM soll eine Verbindung zwischen den arabischen Regierungen herzustellen und eine Brücke zum Westen zu bauen. Die Korruptionsvorwürfe waren speziell gegen Blatter erhoben worden.

„Die arabische Welt sollte ihr eigenes WM Turnier haben. Es gibt 22 Länder, aber nicht ein einziges von ihnen hat jemals die Möglichkeit erhalten, ein Turnier zu organisieren.“ Blatter wurde im Jahr 2010 ins Amt eingeführt.

Was macht diese Weltmeisterschaft in Katar so besonders, außerhalb der Jahreszeit?

Der Zeitplan für die Weltmeisterschaft ist nicht der einzige wichtige Aspekt, der verschoben wurde. Die Stadt Doha ist weniger als 50 Kilometer von jedem der acht Austragungsorte der Spiele entfernt.

Darüber hinaus verfügt jeder von ihnen über Klimaanlagen, die zur Luft hin offen sind. Dadurch müssen die Teams während des Turniers nicht allzu viel reisen und könnten sogar die ganze Zeit über im selben Hotel wohnen.

Außerdem wird die WM in rekordverdächtigen 28 Tagen ausgetragen, was diese Weltmeisterschaft zu der Schnellsten aller Zeiten macht.

Eine wichtige Tatsache ist, dass jeder Tag der Gruppenphase vier Spiele umfasst. Die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag von Katar werden am selben Tag wie die Meisterschaft im Dezember stattfinden.

Da die Anzahl der Länder, die an der Weltmeisterschaft teilnehmen, ab 2026 auf 48 erhöht werden soll, wird das diesjährige Turnier das letzte mit nur 32 Mannschaften sein.

Auch wenn es abseits des Spielfelds Probleme gibt, wird dieses Turnier ein historischer Moment für den Fußball und für die ganze Welt sein.