Tourismus-Aufschwung im Herbst erwartet

Die Zahl der Buchungen in kommerziellen Unterkünften in Ungarn für September und Oktober liegt „weit über“ der Zahl im gleichen Zeitraum des Vorjahres und deutet darauf hin, dass die Gästeübernachtungen im vierten Quartal das Niveau von 2019, vor der Pandemie, übertreffen könnten, so die Buchungsseite Szallas.hu in einer Analyse und merkt an, dass der Umsatz pro verfügbarem Zimmer bei ihren Buchungen im zweiten Quartal um 57 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 2019 gestiegen ist – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

In diesem Zeitraum stieg die Zahl der Buchungen um 15 %, während die Zahl der Gäste um 13 % zunahm, heißt es weiter. Im dritten Quartal geben die langen Wochenenden dem Sektor Auftrieb, aber der Mangel an russischen Gästen, der angespannte Arbeitsmarkt und das schlechte Wetter haben ihn belastet, sagte Szallas.hu-Sprecherin Lili Kelemen.