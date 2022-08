Nachgedacht: Es gibt sie noch …

… die kleinen und großen Wunder dieser Welt. Eines dieser besonderen Ereignisse ist meiner guten Bekannten und Seelenverwandten Agnes widerfahren. Die Tierliebhaberin züchtet seit vielen Jahren Berner Sennenhunde. Mein Rüde Aslan, nächste Woche 14 Monate alt, ist ein Eigengewächs aus Agnes Zuchterfolgen.

Heuer im Frühjahr bekam eine ihrer Hündinnen zum ersten Mal Nachwuchs. Die Geburt war äußerst schwierig, obwohl sie nur ein Mädchen zur Welt gebracht hatte. Als alles vorüber war, herrschte große Erleichterung für Züchterfamilie und Hundemama. Aber die Freude dauerte nicht lange. Wegen einer Zitzenentzündung konnte die Kleine nicht gesäugt werden. Was blieb also übrig, Ernährung mit der Flasche im Zweistundentakt!

Der schlechte Zustand der Hundemama besserte sich nach intensiver Behandlung in der Tierklinik wieder relativ gut. Und das Baby? Alle zwei Stunden pro Tag und Nacht das Milchfläschchen über mehrere Wochen zu verabreichen, war schon ein Gewaltmarathon für die engagierte Hundeliebhaberin. Doch Agnes hatte nie aufgegeben, sie wollte das kleine Wesen unbedingt am Leben erhalten und sie hat das schließlich meisterhaft geschafft. Der wochenlange Schlafmangel ist vergessen und sie freut sich überglücklich über das gelungene Ergebnis. Denn mittlerweile ist aus dem Winzling ein stattliches Berner Sennenhund-Mädel geworden mit Flausen im Kopf, die sich ein junger Hund eben Tag für Tag aufs Neue einfallen lässt. Dank Agnes hat sich alles zum Guten gewendet. Aber leider nur fast. Die Hundemama ist vor kurzem in den Hundehimmel eingegangen. Tragisch für Mensch und Tierkind.

Trotz allem damit verbundenen Leid und vielen Tränen wächst der Nachwuchs zu einem wunderschönen großen Berner heran. Ein Trost für Agnes. Der Junghund gibt ihr täglich die Bestätigung, dass sich die vielen schlaflosen Nächte und langen Tage bezahlt gemacht haben. Natürlich bleibe ich anhand von den vielen Fotos und Videos ständig am laufenden, wie es der Prinzessin so geht und was sie wieder mal angestellt hat. Aber als besonderes kleines oder auch großes Wunder darf man das, als Hundekind. Oder, was meinen Sie, liebe Balaton Zeitungsleser?

Wunder sind dafür da, um zu staunen, glücklich zu sein, zu genießen und zu glauben, das es wirklich passiert ist.

Bis bald,

Ihre Eva