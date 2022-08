Nagy: Brennholzproduktion ist nachhaltig

Die Brennholzproduktion in Ungarn ist nach wie vor nachhaltig, erklärte das Landwirtschaftsministerium und reagierte damit auf Behauptungen, ein Erlass zur Erleichterung des Holzeinschlags untergrabe die Bemühungen um den Klimaschutz – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

In der Erklärung sagte Landwirtschaftsminister István Nagy, dass die Maßnahmen nicht zu Kahlschlägen führen, die Größe der Waldgebiete in Ungarn verringern oder deren Zustand beeinträchtigen würden. Die Regierung setze sich dafür ein, dass die Menschen, wo immer möglich, Brennholz anstelle von Gas verwenden können. Sie hat die Ausfuhr von Brennholz aus dem Land verboten und die staatlichen Förster angewiesen, die Produktion zu steigern, und die Vorschriften gelockert, um diesen Prozess weiter zu erleichtern. „Es wird genügend Brennholz auf dem Markt sein, um die Nachfrage zu decken“, sagte der Minister.

Rund zwei Millionen Hektar Wald liefern bei nachhaltiger Bewirtschaftung jedes Jahr etwa 3,5 Millionen Kubikmeter Brennholz, sagte Nagy. Mit den neuen Vorschriften „werden sich die grundlegenden Bestimmungen der Forstwirtschafts- und Umweltschutzgesetze, die die Ausdehnung und den Zustand der ungarischen Wälder gewährleisten, in keiner Weise ändern“, sagte er. Ungarn führt derzeit eines der größten Aufforstungs- und Baumpflanzungsprogramme in Europa durch, sagte Nagy. In den vergangenen zwei Jahren habe die Regierung die Anpflanzung neuer Wälder auf 44.000 Hektar unterstützt.