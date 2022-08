Abschluss des Programms „Brot für Ungarn“

Ministerpräsident Viktor Orbán hat sich in einem Brief an die Teilnehmer des Wohltätigkeitsprogramms „Brot für Ungarn“ gewandt. Anlass war der Abschluss der Getreidesammlung für das diesjährige Brot, das an „fast 100.000 bedürftige ungarische Kinder und Familien“ verteilt werden soll – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In seinem Schreiben, das von Kommissionsmitglied Zsolt Nyitrai bei einer Veranstaltung in Hajdunánás im Nordosten Ungarns verlesen wurde, verwies Orbán auf die historische Dürre, von der das Land betroffen ist, sowie auf den Krieg in der Ukraine, der seiner Meinung nach „die Preise in die Höhe getrieben hat“. Der Ministerpräsident sagte, er sei froh, dass die ungarischen Landwirte „alles dafür tun, dass die ungarischen Familien Brot auf dem Tisch haben“.