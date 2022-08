CATL startet die größte Investition in Ungarn

Das größte Investitionsprojekt, das jemals in Ungarn durchgeführt wurde, wird im Rahmen eines Abkommens mit dem chinesischen Batteriehersteller Contemporary Amperex Technology (CATL) realisiert, der in Debrecen in Ostungarn sein zweites europäisches Werk errichten wird – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Levente Magyar, Staatssekretär im Außenministerium, sagte, dass der weltgrößte Batteriehersteller nach einer Reihe von Gesprächen, die sich über mehr als zwei Jahre erstreckten, 3.000 Milliarden Forint (7,6 Mrd. EUR) in ein Werk investieren wird, das 221 Hektar umfasst und 9.000 Menschen beschäftigt. Weitere Einzelheiten werden bekannt gegeben, sobald der Aktionärsrat des chinesischen Unternehmens seine Zustimmung erteilt hat, sagte er. Die Investition werde die Herstellung von Elektrofahrzeugen in Ungarn ankurbeln, sagte er.

In einer Zeit, in der der Krieg in der Ukraine Europa in eine Wirtschaftskrise getrieben hat, ist es das Ziel der Regierung, Ungarn zu einer lokalen Ausnahme zu machen und aus der sich verschärfenden Krise herauszuhalten, sagte er. Dies sei möglich, indem man das Niveau des Wirtschaftswachstums aufrechterhalte und große Investitionen nach Ungarn ziehe. Das Unternehmen sagte in einer Erklärung, dass Ungarn, und insbesondere Debrecen, ein stabiles Geschäftsumfeld, eine entwickelte Infrastruktur und Logistiknetzwerke, eine lange Tradition in der Automobilherstellung und eine große und wettbewerbsfähige Belegschaft biete, was es zur perfekten Wahl für das zweite europäische Batteriewerk von CATL mache.