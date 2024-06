Wirtschaftsminister trifft internationale Batteriehersteller

Wirtschaftsminister Márton Nagy hat sich mit Führungskräften von SK ON Hungary und CATL Debrecen, zwei der führenden internationalen Batteriehersteller, getroffen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bei den Gesprächen mit Cho Daehee, dem Geschäftsführer der ungarischen Tochtergesellschaft des südkoreanischen SK-Konzerns, und Jason Chen, dem Generaldirektor von CATL Europe Operations aus China, am Donnerstag in Budapest wurde die Batterieindustrie unter dem Gesichtspunkt der Herstellung von Elektroautos betrachtet, wobei der Schwerpunkt auf Europa lag. Sie bewerteten auch die Herausforderungen, mit denen die Branche konfrontiert ist, und die Möglichkeiten, die der grüne Wandel bietet, so Nagys Ministerium in einer Erklärung. SK ON Hungary, ein Unternehmen der SK-Gruppe – einer der drei großen südkoreanischen Konzerne, die zu den 100 größten internationalen Unternehmen der Welt gehören – beschäftigt in seinen Werken in Komárom und Iváncsa in Ungarn mehr als 4.000 Mitarbeiter. CATL wurde 2011 gegründet und ist mit einem Anteil von fast 40 % am Weltmarkt für Batterien für Elektrofahrzeuge eines der größten Batterieunternehmen der Welt. CATL, das in den letzten sieben Jahren in Folge Marktführer war, wird in seinem Werk in Debrecen, der zweitgrößten Stadt Ungarns im Osten des Landes, mehr als 3.000 Mitarbeiter beschäftigen.

In der Erklärung wird Nagy mit den Worten zitiert, die Zukunft liege in der grünen Energie und der Elektromobilität, Branchen, die an der Spitze der grünen Kreislaufwirtschaft stünden und für die eine wettbewerbsfähige Batterieindustrie unerlässlich sei. „Ungarn hat rechtzeitig gehandelt und sich seinen Platz unter den Gewinnern der grünen Transformation gesichert. Das Land dient nun als Treffpunkt für westliches und östliches Kapital [Investitionen] und Technologien, indem es die erstklassige deutsche Automobilproduktion mit der chinesischen und koreanischen Batterieproduktion zusammenbringt.“