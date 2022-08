Regierung will heimische Gasförderung beschleunigen

Die Regierung beschleunigt die Erforschung und Entwicklung eines „nicht-traditionellen“ Gasfeldes in der Nähe von Nyékpuszta im Südosten Ungarns, so dass die erste Pumpe Anfang 2023 in Betrieb genommen werden kann, wie das Ministerium für Technologie und Industrie am späten Donnerstag mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das als vorrangig eingestufte Projekt Corvinus wurde ins Leben gerufen, um das Erdgas- und Leichtölfeld zu erforschen und auszubeuten. Es steht im Einklang mit der Initiative der Regierung, die Auswirkungen der Energiekrise einzudämmen – eine Folge des Krieges in der Ukraine und der „verpfuschten Brüsseler Sanktionspolitik“, so das Ministerium. Das vom ungarischen Energieversorger MVM geführte Konglomerat wird das Gasfeld im Rahmen des Fünfjahresprojekts ausbeuten, um einen größeren Beitrag zur Deckung der Inlandsnachfrage zu leisten, heißt es in der Erklärung. Die Investition werde lokale Unternehmen beschäftigen und Arbeitsplätze in der Region schaffen, hieß es.