Beginn der Gasförderung in Südost-Ungarn

Das Energieministerium teilte mit, dass die Gasförderung in einem Kohlenwasserstofffeld im Südosten Ungarns angelaufen ist und in den kommenden Tagen mit der Bohrung eines zweiten Bohrlochs begonnen wird. Forschung, Entwicklung und Produktion in dem Feld in der Nähe von Sarkad wurden von einem Konsortium unter der Leitung der staatlichen MVM durchgeführt, hieß es in der Erklärung – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Projekt ist Teil der Bemühungen der Regierung, Ungarns Energiesouveränität und Versorgungssicherheit zu stärken, so das Ministerium. Das Ministerium plant, die inländische Produktion von 1,5 Milliarden Kubikmetern auf 2 Milliarden Kubikmeter zu erhöhen, so das Ministerium. Das Ministerium wies darauf hin, dass der Gasverbrauch während der Energiekrise im vergangenen Jahr um 17 % zurückgegangen sei. Die Rolle nachhaltiger Ressourcen nimmt in Ungarn zu, aber Gas wird eine wichtige ergänzende Ressource zur wetterabhängigen Energieerzeugung bleiben, so das Ministerium.