Regierung senkt Genehmigungsschwelle für Investitionen in Solarmodule für Wohnungseigentümer

Die Regierung hat die Schwelle für die Zustimmung der Wohnungseigentümer zu Investitionen in Solaranlagen auf Gebäuden mit mehreren Wohnungen von 100 % auf 75 % gesenkt, teilte ein Fidesz-Parlamentsabgeordneter am Freitag auf Facebook mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Dekret, das diese Maßnahme bewirkt, wurde vom Budapester Fidesz-Chef Zsolt Láng initiiert, der auch Regierungskommissar für wirtschaftliche Entwicklungen in Zentralungarn ist. Die ungarische Regierung hat in letzter Zeit eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um das Land vor den Auswirkungen einer drohenden Winter-Energiekrise in Europa zu schützen.