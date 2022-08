Egererdö: Baumfällverordnung keine Gefahr für Wälder

Ein kürzlich erlassenes Regierungsdekret, das das Fällen von Bäumen im Falle eines Energienotstandes erlaubt, wird die ungarischen Wälder nicht gefährden, sagte der Geschäftsführer des Forstunternehmens Egererdő am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Csaba Dobre sagte dem öffentlich-rechtlichen Sender M1, dass die Baumfällungen im Einklang mit dem strengen Umweltschutzgesetz des Landes durchgeführt würden und das Dekret nur im Notfall in Kraft trete. Das Unternehmen, das die Wälder in den Bergen von Mátra, Bükk und Borsod bewirtschaftet, geht davon aus, dass die für dieses Jahr geplanten 1,3 Millionen Kubikmeter Brennholz ausreichen werden, um die Nachfrage der Bevölkerung zu befriedigen, fügte er hinzu. Auch die Verlängerung des Zeitraums, in dem die Bäume gefällt werden dürfen, bedroht die Wälder nicht, da die anhaltende Trockenheit bereits zu herbstlichen Bedingungen geführt hat, sagte er.

Dobre erklärte gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Kossuth Rádió, dass 70 % der von Egererdő verwalteten Wälder den höchsten ökologischen Wert hätten und diese auch im Notfall nicht abgeholzt werden könnten. Die grünen Oppositionsparteien haben eine Kampagne gestartet, um das Abholzen von Bäumen für die Bereitstellung von Brennholz zu verhindern.