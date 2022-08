Polizei verhaftet Hacker, die Millionen von Forint gestohlen haben sollen

Die ungarische Polizei hat zwei Hacker verhaftet, die sich per Phishing Zugang zu Online-Zahlungssystemen verschafft und Millionen von Forint gestohlen haben sollen, wie police.hu berichtet – informiert die Nachrichtenagentur MTI.

Zu den Opfern gehörten ein Webshop für Computergeräte und die Betreiber der Schnittstellen von SimplePay und Paypal. Die Ermittler durchsuchten die Wohnungen von zwei Männern, einem 17-Jährigen aus dem Komitat Hajdú-Bihar und einem 21-Jährigen aus dem Komitat Csongrád-Csanád, und beschlagnahmten deren gesamte Computerausrüstung. Die Polizei geht davon aus, dass die beiden Verdächtigen seit Anfang letzten Jahres mit dem illegalen Geldverdienen begonnen haben. Nachdem sie in den Besitz der Daten verschiedener PayPal- und SimplePay-Konten gelangt waren, nutzten die Verdächtigen die Konten, um verschiedene Produkte online bei dem Computershop zu bestellen. Ein Paketdienst lieferte die Produkte an eine bestimmte Adresse, bevor die Hacker bei den Online-Zahlungsanbietern anriefen und sich als Inhaber des jeweiligen Kontos ausgaben, der Opfer eines Betrugs geworden sei.

PayPal und SimplePay sperren die Zahlung auf den Konten bis zum Erhalt der Pakete, so dass der Betrag nach der Benachrichtigung über den Betrug wieder auf die Kontonummer der Hacker überwiesen wurde. Auf diese Weise gelangten die Verdächtigen nicht nur in den Besitz des Geldes, sondern auch der Ware, so die Polizei. Die Verdächtigen führten dann alle weiteren Transaktionen anonym in Kryptowährung durch. Die Polizei untersucht die Möglichkeit, dass die Beschuldigten Komplizen gehabt haben könnten, so police.hu.