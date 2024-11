Otthon Centrum: Monatsmiete für Wohnungen in der Hauptstadt ist gestiegen

In den ersten zehn Monaten des Jahres lag die durchschnittliche Monatsmiete für Wohnungen in der Hauptstadt bei 260 Tausend Forint und damit um 10,5 Prozent höher als im Vorjahr, teilte das Otthon Centrum (OC) am Freitag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



In den größten ländlichen Städten lag die Durchschnittsmiete für Wohnungen bei 170.000 Forint, nur 1,8 Prozent höher als im letzten Jahr, fügten sie hinzu. Der Preisrekord für Wohnungen, die mit Hilfe des Otthon Centrum-Netzwerks vermietet werden, wird von den Budapester Bezirken 2 und 5 aufgestellt, wobei die durchschnittliche Monatsmiete für den ersten Bezirk bei 350.000 Forint und für den zweiten bei 325.000 Forint liegt. Die meisten Bezirke in Buda und im Stadtzentrum haben niedrigere Preise, aber es gibt erhebliche Unterschiede zwischen den Bezirken. In der Erklärung wird György Kosztolánczy, Geschäftsführer von Otthon Centrum, mit den Worten zitiert, dass die Mieten im XIII. Bezirk 276.000 Forint und im III. Bezirk 279.000 Forint betragen, während die monatliche Miete in den ersten zehn Monaten des Jahres 260 Tausend Forint im XI. Bezirk, der in der Nähe der Universitäten liegt, und 240 Tausend Forint im IX. Bezirk, der gegenüber liegt, betrug. Nach Angaben des OC beträgt die durchschnittliche Miete für eine Einzimmerwohnung in der Hauptstadt 178 Tausend Forint, während Zweizimmerwohnungen 241 Tausend Forint und Dreizimmerwohnungen 326 Tausend Forint kosten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Auch zwischen den Universitätsstädten auf dem Land gibt es erhebliche Unterschiede: Debrecen und Székesfehérár sind mit 210.000 Forint die beiden teuersten Städte, während die durchschnittliche Monatsmiete in Szeged 170.000 Forint und in Pécs nur 120.000 Forint beträgt. In den größten ländlichen Städten lag die Durchschnittsmiete für eine Einzimmerwohnung in den ersten zehn Monaten des Jahres bei rund 125.000 Forint, für eine Zweizimmerwohnung bei rund 160.000 Forint und für eine Dreizimmerwohnung bei rund 200.000 Forint. In seiner Erklärung wies das Otthon Centrum darauf hin, dass die Miete für eine Plattenbauwohnung in der Hauptstadt um 100 Tausend Forint und in ländlichen Städten um 70 Tausend Forint billiger ist als für eine Wohnung aus Ziegelsteinen.