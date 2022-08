Präsidentin überreicht Stipendienurkunden

Staatspräsidentin Katalin Novák überreichte am Freitag im Budapester Präsidentenpalast Stipendium Peregrinum Stipendienurkunden an ungarische Studierende, die sich an den besten Universitäten der Welt beworben haben – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In ihrer Rede bei der Zeremonie betonte Novák, dass eines der Ziele, die sie sich für ihre Amtszeit gesetzt hat, die Förderung talentierter junger Menschen sei. Aus diesem Grund solle das Stipendium Peregrinum in Zukunft zu einem Programm des Präsidenten werden. Novák bezeichnete das Stipendium Peregrinum als „das Stipendium der jungen Menschen, die Türen öffnen“. Ungarn sei zwar nicht reich an natürlichen Ressourcen, aber reich an Humanressourcen, zu denen auch die begabte Jugend des Landes gehöre.

Die Präsidentin forderte die Stipendiaten auf, das Wissen, die Fähigkeiten und die Erfahrungen, die sie im Ausland erworben und gesammelt haben, in ihr Heimatland zu bringen. Novák wies auch auf das laufende ungarische Hochschulentwicklungsprogramm hin, das darauf abzielt, die ungarischen Hochschuleinrichtungen wettbewerbsfähiger zu machen. Sie bezeichnete das Stipendium als ein „weltweit einzigartiges“ Programm, das dazu beitrage, die Kosten für Studierende an den besten Universitäten der Welt zu decken.

„Ich bin davon überzeugt, dass die finanzielle Unterstützung für das Stipendium keine Ausgabe, sondern eine Investition ist“, sagte sie den Stipendiaten. „Es ist eine Investition in die ungarische Zukunft, die sich sicher auszahlen wird, aber das hängt nur von Ihnen ab.“ Insgesamt 58 ungarische Studierende werden im kommenden Herbst ihr Hochschulstudium in Europa, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten fortsetzen oder aufnehmen, so Novák.