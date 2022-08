Luftparade über der Donau am 20. August wegen Wettervorhersage abgesagt

Eine Luftparade, die die ungarische Luftwaffe am Nationalfeiertag, dem 20. August, über der Donau veranstalten wollte, wurde aufgrund der schlechten Wettervorhersagen abgesagt, wie der Leiter der operativen Gruppe, die die Sicherheitsaspekte der Feierlichkeiten überwacht, am Freitag mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Der Staatssekretär für internationale Kommunikation und Beziehungen, Zoltán Kovács, sagte in einer Erklärung, dass das operative Gremium nach seiner Sitzung am Samstagmittag eine Entscheidung über das für 21 Uhr geplante Feuerwerk am 20. August treffen wird, sagte er.