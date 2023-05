Rund 20 Gewehre und Pistolen bei albanischem Fahrer an der serbischen Grenze beschlagnahmt

Zollbeamte haben am Grenzübergang Röszke zu Serbien bei einem albanischen Fahrer 17 Sturmgewehre, zwei Maschinengewehre, zwei Pistolen, Patronen und Munition beschlagnahmt, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft des Komitats Csongrád-Csanád am Montag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Waffen waren in einem Geheimfach in der Tür des Autos des Mannes versteckt, das am Donnerstagmorgen zur Kontrolle angehalten wurde, sagte Ferenc Szarka. Gegen den Mann sei ein Verfahren wegen angeblichen Waffenschmuggels eingeleitet worden, sagte er. Die Staatsanwaltschaft hat die Untersuchungshaft gegen den Verdächtigen eingeleitet, da Fluchtgefahr bestehe und die Gefahr bestehe, dass er das Gerichtsverfahren unterlaufen würde. Ein Gericht in Szeged habe die Untersuchungshaft für einen Monat angeordnet, sagte Szarka.