Der 19. August war der heißeste Tag in Ungarn, der zweite in diesem Sommer, wie der nationale Wetterdienst (OMSZ) mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In Baja, im Süden Ungarns, erreichte das Quecksilber 39,6°C. Auch der Budapester Rekord wurde mit 38,2 °C in Újpest, einem nördlichen Bezirk, überboten, wie der OMSZ auf Facebook mitteilte. Am Mittwoch wurden sowohl in Baja als auch in Kübekháza in Südungarn Tageshöchsttemperaturen von 37°C gemessen.