Der Sommer 2022 war der heißeste in Ungarn seit 1901. Die Durchschnittstemperaturen erreichten 22,9 °C und lagen damit zwei Grad über dem Durchschnitt zwischen 1901 und 2020, so der Nationale Wetterdienst (OMSZ) – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Sommer war von fünf Hitzewellen geprägt, mit nur kurzen kühleren Perioden dazwischen, so der OMSZ. Die Höchsttemperaturen lagen in allen drei Sommermonaten über dem Durchschnitt. Im Juni erreichten sie in Berettyóújfalu in Ostungarn 39,6 °C und stiegen im Juli in Hódmezővásárhely im Südosten auf 41,5 °C. Nach einer kühleren Phase Anfang August stiegen die Temperaturen wieder an, und in Baja in Südungarn wurde ein Tagesrekord von 39,6 °C gemessen. Auch die Zahl der heißen Tage war überdurchschnittlich hoch. Im gesamten Sommer gab es 11 Tage mit Temperaturen über 35 °C, 8 mehr als der Durchschnitt, und 46 Tage mit Temperaturen über 30 Grad, 20 mehr als der Durchschnitt, so OMSZ.

Dieser Sommer war auch der 24. trockenste Sommer seit 1901, mit nur 137,3 mm Niederschlag im Durchschnitt, verglichen mit dem saisonalen Durchschnitt von 203,5 mm, so OMSZ. Der meiste Regen fiel in diesem Sommer in Rábagyarmat (347,8 mm), während es in Mezőberény Hosszúfok am trockensten war (31,5 mm). In Südostungarn war dieser Sommer der trockenste seit 1901. In der Großen Tiefebene und östlich der Theiß war der Zeitraum von Januar bis August der trockenste seit 1901.