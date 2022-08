Breitbandversorgung in Ungarn über dem EU-Durchschnitt

Der Prozentsatz der Haushalte in Ungarn, die über einen Hochgeschwindigkeits-Internetzugang verfügen, lag im vergangenen Jahr bei 79 % und damit über dem EU-Durchschnitt von 70 %, wie aus den von Eurostat zusammengestellten Daten hervorgeht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Anteil der Haushalte mit Hochgeschwindigkeits-Internetzugang lag in Ungarn über dem Anteil von 53 % in der Tschechischen Republik, 70 % in Polen und 67 % in der Slowakei. Der Anteil der Breitbandanschlüsse in dünn besiedelten Gebieten Ungarns lag im vergangenen Jahr bei 38 % und damit ebenfalls über dem EU-Durchschnitt von 37 %.