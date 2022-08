Gulyás: Ausweitung der Sanktionen auf Energie ein grundlegender Fehler

Es sei ein grundlegender Fehler Brüssels gewesen, die EU-Sanktionen auf den Energiesektor auszudehnen, weil dadurch die Preise in die Höhe geschossen seien, sagte der Stabschef des Ministerpräsidenten in einer Debatte auf einer Konferenz am Samstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Gergely Gulyás nahm an einer Debatte mit Ferenc Gelencsér, dem Vorsitzenden der Oppositionspartei Momentum, auf dem jährlich stattfindenden Tranzit Festival in Tihany am Balaton in Westungarn teil. Zur Frage der Sicherheit der Energieversorgung sagte Gulyás, der ungarische Staat habe Erdöl und Erdgas zu festen Preisen gekauft. „Der Ölpreis lag bis April bei etwa 21 Dollar, und auch der Gaspreis war festgelegt und betrug etwa ein Zehntel des heutigen Preises“, sagte Gulyás. Doch nachdem die EU die Sanktionen auf den Energiesektor ausgedehnt hatte, begannen die Energiepreise zu steigen, sagte er und nannte die Maßnahme einen „fundamentalen Fehler“.

Gulyás sagte, dass es angesichts der Preise auf den internationalen Märkten am Freitag „mehr als 330.000 Forint (807 Euro) kosten würde, Strom und Gas zu Marktpreisen zu kaufen“. Dank der von der Regierung eingeführten Obergrenze für Strom und Gas kostet es jeden Haushalt jedoch nur 25.000 Forint, was bedeutet, dass jeder Haushalt eine Unterstützung von 300.000 Forint pro Monat erhält, sagte er.