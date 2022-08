Szijjártó: Ungarn kann erfolgreich bleiben

Ungarn wird auch in einem breiten internationalen Krisenumfeld erfolgreich bleiben können, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Samstag auf einer Konferenz – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

In seiner Ansprache auf dem jährlich stattfindenden Tranzit Festival in Tihany am Balaton sagte Szijjártó, dass Ungarn angesichts der großen Schwierigkeiten in der Welt, wenn in Europa Rezessionsbedingungen herrschen, auf eine zwölfjährige erfolgreiche Regierungsstrategie und -politik zurückblicken könne. Ungarn habe seine nationalen Interessen erfolgreich durchgesetzt, und der Handlungsspielraum des Landes habe sich kontinuierlich vergrößert, fügte er hinzu. Szijjártó sagte, dass sich nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine eine neue Dimension des Lebens in Ungarn, Europa und in der Welt entwickelt habe. Innerhalb weniger Tage folgte eine Welle von Migranten, und es tauchten Fragen auf, etwa ob Ungarn Waffen liefern und Waffentransporte durch sein Hoheitsgebiet zulassen würde oder nicht. Es gab sogar einige, die die Entsendung ungarischer Soldaten in die Ukraine nicht ausgeschlossen hatten, und selbst bei NATO-Treffen müsse man „einen klaren Kopf bewahren“, sagte er. Dann kam der Wahlkampf, in dem sich der Schwerpunkt von sozial- und wirtschaftspolitischen Fragen auf Krieg und Frieden verlagerte.