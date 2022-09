Vier Migranten sterben bei Unfall in Ungarn

Vier Männer starben und mehrere andere wurden verletzt, als das Auto, in dem sie unterwegs waren, von einer Brücke am Rande der Stadt Kapuvár im Nordwesten Ungarns in den Fluss Répce stürzte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nach Angaben der örtlichen Polizei handelte es sich bei dem Fahrer wahrscheinlich um einen Menschenschmuggler, der illegale Einwanderer in seinem Auto transportierte. Acht Menschen wurden ins Krankenhaus eingeliefert, so die Polizei. Sowohl die Opfer als auch die verletzten Mitfahrer seien junge Männer mit noch nicht identifizierter Nationalität.