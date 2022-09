Szijjártó nimmt am Open-Balkan-Gipfel teil

Die europäische Integration der westlichen Balkanstaaten würde zu mehr Sicherheit in der EU beitragen, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Freitag in Belgrad am Rande eines Gipfeltreffens der Initiative Offener Balkan – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Der Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen auf die Energieversorgung hätten eine Situation in Europa geschaffen, die zu einer „katastrophalen Schwächung der EU“ führen könne, sagte er. „Wir müssen deutlich machen, dass die Erweiterungspolitik die wichtigste Politik der EU sein muss“, sagte er und fügte hinzu, dass „Europa den Balkan dringend braucht“. Er wies auf die negativen Auswirkungen des Krieges auf die Nahrungsmittelversorgung hin und sagte, dass Hunderte von Millionen Menschen vom Hungertod bedroht seien, was zu weiteren Migrationswellen führen könne. „Um ein Szenario zu vermeiden, wie wir es 2015 erlebt haben, brauchen wir ein mit den westlichen Balkanländern koordiniertes Vorgehen“, sagte er.

Im Hinblick auf die Energiesicherheit bezeichnete der Minister die Turkish Stream-Pipeline als „den einzigen sicheren Transit“ angesichts der jüngsten Schwierigkeiten mit den westlichen und nördlichen Versorgungsrouten. In der Zwischenzeit sagte Szijjártó, dass die Erweiterung des gemeinsamen europäischen Marktes auf den westlichen Balkan „einer kränkelnden europäischen Wirtschaft auf jeden Fall helfen“ würde. Er erklärte auch, dass die ungarische Regierung bereit sei, eine engere Zusammenarbeit mit den Ländern des offenen Balkans aufzubauen, um die Sicherheit der Energie- und Lebensmittelversorgung zu fördern.