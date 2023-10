Szijjártó fordert EU-Erweiterung und Abkehr von einwanderungsfreundlicher Politik

Die Europäische Union sollte den westlichen Balkan integrieren und ihre „Pro-Migrationspolitik“ so schnell wie möglich aufgeben, um die Sicherheit der EU zu stärken, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Rande eines Treffens seiner EU-Kollegen am Freitag in Tirana – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Wettbewerbsfähigkeit Europas könne durch eine „neue Dynamik, neue Energie … die eindeutig von den ehrgeizigen Ländern des westlichen Balkans ausgeht“, vor einem „Rückfall“ bewahrt werden, zitierte das Außenministerium Szijjártó. „Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass wir, die Europäische Union, den westlichen Balkan mehr brauchen als der westliche Balkan die Mitgliedschaft in der Europäischen Union“, betonte er. Unter Bezugnahme auf die jüngsten Äußerungen des Präsidenten des Europäischen Rates, Charles Michel, sagte Szijjártó, es sei schockierend, dass die westlichen Balkanländer nicht vor 2030 der EU beitreten könnten.

„Warum sollten wir weitere sieben Jahre warten müssen … was könnten wir noch tun, was wir in den vergangenen Jahren nicht erreichen konnten?“ fragte Szijjártó und fügte hinzu, dass „wir denken, dass wir gestern zu spät dran gewesen wären“. Er sagte, 2030 sei als Zieldatum „inakzeptabel“. „Solange die verbindlichen Verteilungsquoten auf der Tagesordnung stehen, wird Brüssel den Migrationsdruck auf Europa aufrechterhalten, die Schießerei an der serbisch-ungarischen Grenze wird weitergehen, und das ist inakzeptabel“, sagte Szijjártó.