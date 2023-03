Wetterdienst: Zweitwärmster Winter in Ungarn seit 1901

Dieser Winter war der zweitwärmste seit 1901, nach dem Winter 2006/2007, teilte der nationale Wetterdienst (OMSZ) am Montag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Durchschnittstemperatur in den Wintermonaten lag landesweit bei 3,1 °C und damit 2,7 °C wärmer als im Zeitraum 1991-2020, so der Dienst. Die Durchschnittstemperaturen in den südlichen Teilen des Landes erreichten 4 °C, während sie in den nördlichen Hügeln und im Südosten unter 3 °C blieben. Die Zahl der Wintertage mit nächtlichen Minusgraden lag bei 14 gegenüber 63 im Durchschnitt, während die Zahl der „Wintertage“ mit ganztägigen Minusgraden bei 3 gegenüber 22 im Durchschnitt lag. Der wärmste Wintertag mit einer Tageshöchsttemperatur von 20,6 °C wurde am 21. Februar aus Báta in Südungarn gemeldet, während der kälteste Tag der 13. Dezember mit -15,3 °C in Gagybátor im Norden war. Der OMSZ teilte auch mit, dass dieser Winter in Bezug auf die Niederschläge besser war als frühere, mit 1,5-mal mehr Regen oder Schnee als üblich.