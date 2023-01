Wetterdienst: 2022 drittheißestes Jahr in Ungarn seit 1901

Das vergangene Jahr war das drittheißeste Jahr in Ungarn seit 1901, teilte der Wetterdienst am Mittwoch mit. Mehrere Monate waren mindestens 2 Grad wärmer als der Durchschnitt der Vorjahre, wobei die mittlere Sommertemperatur die höchste seit Beginn des 20. Jahrhunderts war, so die Erklärung – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die nationale Jahresdurchschnittstemperatur lag im vergangenen Jahr bei 11,83°C und damit 1,1 Grad über dem Durchschnittswert zwischen 1991 und 2020. Die meisten der wärmsten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen liegen im letzten Jahrzehnt, wobei die Erwärmung seit Beginn des 20. Jahrhunderts um fast 1,5 Grad gestiegen ist.

Nur März, April und September waren kühler als der Durchschnitt von 1990 bis 2020, wobei der April 2,0 Grad kühler war. Alle anderen Monate waren mindestens 1 Grad wärmer als das, was man für das ungarische Klima als normal bezeichnen würde, wobei der Februar 3,1 Grad wärmer war. Die niedrigste Tagestemperatur lag 2022 im Landesdurchschnitt bei -11,2 °C, dem neunthöchsten Wert seit 1901, und 2022 war damit das vierte Jahr in Folge, in dem die durchschnittliche Mindesttemperatur über -12 °C lag. Die Tageshöchsttemperaturen betrugen im Durchschnitt 17,6°C, der zweithöchste Wert nach 2019. Der nationale Sommerdurchschnitt erreichte im vergangenen Jahr zum ersten Mal 30°C. Der heißeste Tag des Jahres 2022 war der 23. Juli, an dem in Hódmezővásárhely-Szikáncs und Kiskunfélegyháza in Südungarn 41,5 °C gemessen wurden.