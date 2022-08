Sparen beim Homeshopping

Es wird alles immer teurer – so beschäftigen sich Kunden vermehrt mit der Frage, wo sich noch Geld einsparen lässt. Dies gilt sowohl beim Homeshopping als auch beim Einkaufen im Internet.

Von der Couch aus einkaufen

Es ist egal, wo man sich befindet – ob im Urlaub am Balaton, oder zu Hause in Mannheim – die Situation mag vielen bekannt vorkommen: Man kommt abends von der Terrasse in die Wohnung und schaltet den Fernseher ein. Dann zappt man durch das Programm und landet bei einem Homeshoppingsender.

Sparfüchse, die sich für den Kauf eines Produktes entschieden haben, nutzen nun Angebote wie die Tripplo Rabattcodes. Mit ein wenig Know-how kann beim Homeshopping wie beim Onlineshopping tatsächlich der ein oder andere Euro gespart werden. Dabei lassen sich die Rabattcodes schnell und einfach auf einschlägigen Gutscheinportalen finden.

Wie funktioniert ein Gutscheinportal?

Gutscheinportale stellen für alle Beteiligten eine Win-win-Situation dar. Das Gutscheinportal erhält eine Provision für jeden getätigten Kauf, der Anbieter freut sich über neue Kunden und die Kunden selbst profitieren durch einen vergünstigten Preis.

Auf Gutscheinportal lässt sich gezielt nach Angeboten suchen. Hat man den gewünschten Rabattcode gefunden, öffnet man ihn zunächst. Danach wird man zu dem Online-Shop des jeweiligen Anbieters weitergeleitet. Beim Bezahlvorgang muss der Code dann angegeben werden – der Rabatt wird automatisch vom Gesamtbetrag abgezogen.

Bei der Wahl des Gutscheins ist allerdings darauf zu achten, ob der Deal an gewisse Bedingungen geknüpft ist. Eventuell gilt der Gutschein nur an einem bestimmten Tag.

Tipp: Eine Alternative stellt die Nutzung eines Shoppingassistenten dar. Gemeint sind Plug-ins, also Zusatzprogramme, die in den Browser eingefügt werden. Diese suchen anschließend automatisch nach den Gutscheincodes, welche für den Einkauf passend sind.

Augen auf beim Preisvergleich!

Sparfüchse vergleichen zudem Preise. Doch Vorsicht: Es kann passieren, dass man an ein erstaunlich günstiges Angebot gerät. Jetzt gilt es, herauszufinden, ob der Anbieter seriös ist. Anderenfalls läuft man in Gefahr, ein funktionsuntüchtiges Produkt oder eine Fälschung zu erhalten. Oder man überweist das Geld an einen Shop und bekommt nichts. Leider sind schon viele Kunden auf die Betrugsmaschen von sogenannten Fake-Shops hereingefallen. Entsprechend gilt es, den Anbieter zu prüfen.

Hier lohnt es sich, einen Blick aufs Impressum zu werfen. Fehlerhafte Grammatik? Sehr limitierte, verfügbare Zahlungsoptionen? Dies sind meist Indizien dafür, dass der Shop nicht vertrauenswürdig ist. Gleiches gilt für die Adresszeile.

Cashback – Geld zurück

Weiteres Sparpotenzial ermöglichen Cashback-Angebote. Auch hier offenbart sich eine Win-win-Situation für alle Beteiligten. Im Gegensatz zu Rabattcodes erhält der Kunde einen Teil der Provision des Cashback-Anbieters.

Um von diesem Angebot Gebrauch zu machen, muss man sich zuerst auf einem Cashback-Portal anmelden. Anschließend wird man zu dem Online-Shop der Wahl weitergeleitet. Nach dem Kaufabschluss muss man einen gewissen Zeitraum abwarten – etwa die Rückgabefrist – und schon erhält man einen Teil des Kaufbetrages zurück.

Tipp: Man kann überdies auch bei den Versandkosten sparen. Hier empfiehlt es sich, darauf zu achten, wie hoch der Mindestbestellwert ist. Wenn der Endpreis nun knapp unterhalb der Mindestbestellwertgrenze liegt, bietet es sich an, „Füllprodukte“ wie Socken zu kaufen – also Dinge, die man eigentlich immer gebrauchen kann.

Fazit

Sowohl beim Homeshopping als auch beim Onlineshopping lässt sich bares Geld sparen. Kunden können dabei auf Gutschein- oder Rabattcodes zurückgreifen oder Cashback-Angebote nutzen.

Ein Preisvergleich ist stets zu empfehlen – bei sehr günstigen Angeboten sollten Kunden allerdings Vorsicht walten lassen. Oft handelt es sich hierbei um Fake-Shops, die entweder minderwertige, gefälschte oder gar keine Waren liefern. Es ist empfehlenswert, den Anbieter im Vorfeld genau zu prüfen!