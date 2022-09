Ungarns erster Tesla Megapack Stromspeicher eröffnet

Ungarns erster Tesla Megapack Batteriestromspeicher wurde am Freitag im Kraftwerk Dunamenti Erömü in Százhalombatta eröffnet – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Minister für Technologie und Industrie, László Palkovics, sagte auf der Veranstaltung, dass es wichtig sei, Energiespeicherkapazitäten zu entwickeln, um das Gleichgewicht des Stromnetzes aufrechtzuerhalten und den Verbrauch in Spitzenzeiten zu bedienen. Er fügte hinzu, dass die Investition mit einem staatlichen Zuschuss von über 1 Milliarde Forint (2,45 Mio. EUR) gefördert wird. Ungarn hat den Anteil der mit Hilfe von Solarkraftwerken erzeugten Elektrizität am Energiemix deutlich erhöht und verzeichnete in letzter Zeit nach Polen und Finnland den drittschnellsten Anstieg in Europa, sagte er. Allerdings seien bei der Verbreitung von Photovoltaikanlagen noch viele weitere Anstrengungen erforderlich.