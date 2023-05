Szijjártó erörtert Energieinfrastruktur mit bulgarischem Minister

Ungarn sieht die Entwicklung der südosteuropäischen Energieinfrastruktur als Priorität und Bulgarien als verlässlichen Partner, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem bulgarischen Energieminister Rossen Hristov – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Energievernetzung sei ein regionales Interesse, das auch von der Europäischen Union unterstützt werde. Ohne solche Alternativen könne man von Ungarn nicht erwarten, dass es seinen Energiemix diversifiziere, sagte er. Ungarn konzentriert sich auf die aserbaidschanische Gasproduktion als wichtigste Alternative, und die Kapazitätserweiterung auf dem Balkan ist auch in diesem Projekt von zentraler Bedeutung, sagte Szijjártó. Bulgarien und Ungarn haben auch ähnliche Interessen an der Kernenergie, die beide seit langem als sichere, billige und umweltfreundliche Ressource nutzen, sagte er. Ungarns Regierung lehnt Vorschläge ab, die Kernenergie mit Sanktionen zu belegen, und betrachtet solche Versuche als Angriff auf die Souveränität des Landes, fügte er hinzu.

Er lobte Bulgarien als zuverlässigen Partner im Energietransport und als EU-Mitgliedstaat, in dem die „Politiker ihren gesunden Menschenverstand bewahrt haben“. Ungarn sei bereit, die Zusammenarbeit mit Bulgarien als wichtigem Partner fortzusetzen, fügte er hinzu. Hristov stimmte mit Szijjártó überein, dass Investitionen in die Diversifizierung der Energieversorgung wichtig seien, und forderte die EU auf, sich an dem Projekt zum Transport von aserbaidschanischem Gas nach Europa zu beteiligen. Ähnlich wie Ungarn würde auch Bulgarien keine Sanktionen gegen die Kernenergie unterstützen, die es als Schlüssel für einen grünen Übergang ansieht, sagte Hristov.

Auf eine Frage hin erklärte Szijjártó, Ungarn sei bereit, mit der neuen slowakischen Regierung auf der Grundlage des gegenseitigen Respekts zusammenzuarbeiten, und er sehe das Land als besonders wichtig an, da es „in tausendfacher Weise mit Ungarn verbunden“ sei. Die in der Slowakei lebenden ethnischen Ungarn seien die Brücke in dieser Beziehung, sagte er und fügte hinzu, dass die Stabilität in seinem nördlichen Nachbarland im Interesse Ungarns liege. Im Hinblick auf einen Angriff auf die Druschba-Pipeline äußerte Szijjártó die Hoffnung, dass sich der Angriff auf NordStream nicht wiederholen werde. „Es ist ein Skandal, dass wir immer noch nicht wissen, wer dafür verantwortlich war, als ob der Wille fehlt, den Fall aufzuklären.“ Ungarn hoffe, dass wichtige Energieinfrastrukturen nicht bedroht werden, da die Energiesicherheit eine Frage der nationalen Sicherheit sei, sagte er.