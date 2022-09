Amsterdam im Fokus des MÜPA Bridging Europe Festivals

Amsterdam steht im Mittelpunkt der Ausgabe 2022 der Festivalreihe Bridging Europe, die vom 16. bis 28. September vom MÜPA Palast der Künste und dem Budapester Festivalorchester veranstaltet wird – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Eröffnungsveranstaltung des Festivals am Freitag wurde vom Metropole Orkest bestritten, das für seine Zusammenarbeit mit einigen der weltweit führenden Musiker in den Genres Jazz, Pop, Electronica und Weltmusik bekannt ist, so das MÜPA. Bei dem Konzert hat eine 60-köpfige Version des Orchesters unter der Leitung seines ständigen Gastdirigenten Miho Hazama brandneue Stücke aufgeführt.

Das Budapester Festivalorchester wird am 23. September Werke von Louis Andriessen, Beethoven und Mozart spielen, wobei das Konzert unter der Leitung von Iván Fischer von dem niederländischen Klavierduo Lucas und Arthur Jussen begleitet wird. Am 24. September spielt das Concertgebouw-Orchester Amsterdam unter der Leitung von Iván Fischer ein Programm mit Werken von Beethoven und Bartok, an dem auch der Violinsolist Barnabás Kelemen beteiligt ist. Das Abschlusskonzert am 28. September bietet ein „Orgelduell“ zwischen Sietze de Vries aus den Niederlanden und László Fassang aus Ungarn mit Werken von Jan Pieterszoon Sweelinck. Im Rahmen des Festivals werden auch Filme mit niederländischer Thematik gezeigt, z. B. „Girl with a Pearl Earring“ und „Nightwatch“.