Regierung legt zweites Paket von Gesetzesentwürfen zum Konditionalitätsverfahren vor

Die Regierung hat am späten Freitag ein zweites Paket von Gesetzesentwürfen im Zusammenhang mit dem Konditionalitätsverfahren der Europäischen Union dem Gesetzgeber vorgelegt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Regierungsbeamte hatten zuvor erklärt, dass die vorgeschlagenen Gesetzesänderungen dem Parlament am Montag und am Freitag vorgelegt würden. Dies entspreche den Verpflichtungen, die gegenüber der Europäischen Kommission während der Gespräche eingegangen worden seien, um Bedenken hinsichtlich der Rechtsstaatlichkeit und der möglichen Auswirkungen auf den EU-Haushalt auszuräumen. Das erste Paket von Gesetzesentwürfen wurde am Montag vorgelegt. Das am Freitag vorgelegte Paket, das auf der Website des Parlaments veröffentlicht wurde, enthält Änderungen an den Rechtsvorschriften zur Überwachung der Verwendung von EU-Mitteln. Die vorgeschlagene Gesetzgebung sieht die Einrichtung einer Integritätsbehörde und einer Anti-Korruptions-Taskforce vor, um eine Einigung mit der Europäischen Kommission zu erzielen. Die Integritätsbehörde wäre ein staatliches Verwaltungsorgan, das von der Regierung und anderen staatlichen Organisationen unabhängig ist und von einem Vorsitzenden und zwei Stellvertretern geleitet wird, die vom ungarischen Staatspräsidenten auf Empfehlung des Leiters des staatlichen Rechnungshofs für sechs Jahre ernannt werden. Eine zweite Amtszeit ist nicht möglich.

Der Vorstand der Integritätsbehörde wäre verpflichtet, dem Gesetzgeber einmal im Jahr über die Tätigkeit der Behörde zu berichten und den Bericht auch der Europäischen Kommission vorzulegen. Die Integritätsbehörde wäre verpflichtet, andere Behörden wie das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) oder die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) zu informieren, wenn sie den Verdacht auf Bestechung, Interessenkonflikte, Korruption oder andere Rechtsverstöße oder Unregelmäßigkeiten hat. Die Task Force zur Korruptionsbekämpfung, der Vertreter von Nichtregierungsorganisationen und staatlichen Einrichtungen angehören würden, würde mit der Integritätsbehörde zusammenarbeiten und Analysen, Empfehlungen, Stellungnahmen und Entscheidungsentwürfe erstellen. Die Anti-Korruptions-Taskforce würde vom Vorsitzenden der Integritätsbehörde geleitet, sein Stellvertreter würde jedoch von den NGO-Mitgliedern des Gremiums gewählt werden. Andere Personen könnten zur Teilnahme an der Anti-Korruptions-Task-Force auf Dauer oder ad hoc eingeladen werden.

Die vorgeschlagenen Rechtsvorschriften sehen die Einrichtung eines dreiköpfigen Ausschusses vor, der unabhängige, objektive Entscheidungen über die Auswahl von Personen treffen soll, die an der Arbeit der Integritätsbehörde und der Task Force zur Korruptionsbekämpfung beteiligt sind. Die vorgeschlagenen Rechtsvorschriften würden die Regeln für die Beantragung von Informationen von öffentlichem Interesse ändern. Außerdem sollen die Regeln für die Arbeit einer Direktion für interne Aufsicht und Integrität institutionalisiert und festgelegt werden, die in das Ressort des für die Verwendung der EU-Mittel zuständigen Ministers fällt. Der Leiter der Direktion würde vom Ministerpräsidenten auf Vorschlag des für die Verwendung der EU-Mittel zuständigen Ministers für einen Zeitraum von vier Jahren ernannt. Die Direktion für interne Aufsicht und Integrität würde der Integritätsbehörde einmal jährlich über ihre Tätigkeit Bericht erstatten.