Orbán: Regierung kann Ungarns Energieversorgung garantieren

Die Regierung kann die Energieversorgung Ungarns garantieren und verfügt über ausreichende Vorräte an Erdgas, Strom und Öl, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán vor den Abgeordneten im Parlament – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Gasreserven des Landes decken 41 % des Jahresverbrauchs, und die Regierung hat sich mit Russland über weitere Lieferungen geeinigt, fügte er hinzu. Da Ungarn 85 % seines Gasverbrauchs durch Importe deckt und die Regierung nicht in der Lage ist, die Preise zu beeinflussen, muss der Verbrauch gesenkt werden, so der Ministerpräsident. Er forderte die Regierungsbehörden, staatlichen Unternehmen, Institutionen, Familien und Unternehmen auf, weniger Erdgas zu verbrauchen, das 35 % des ungarischen Energieverbrauchs ausmacht und bis Ende 2023 auf 31 % und bis 2025 auf unter 30 % reduziert werden soll. Er wies darauf hin, dass die Regierung Maßnahmen ergriffen hat, um die einheimische Gasförderung anzukurbeln, das Braunkohlekraftwerk Mátrai wieder in Betrieb zu nehmen, die Lebensdauer des Kernkraftwerks Paks zu verlängern und mit dem Bau von zwei weiteren Blöcken dort zu beginnen. Ungarns Energiesubventionen für Privathaushalte sind die großzügigsten in Europa, so der Ministerpräsident.

Die Regierung hat die Energiekosten der Haushalte, die Preise für Brennholz und Braunkohle sowie die Preise für Grundnahrungsmittel gedeckelt, sagte er. Durch die Deckelung der Energierechnungen für Haushalte bis zum Durchschnittsverbrauch spart eine Durchschnittsfamilie monatlich 181.000 Forint (445 EUR), sagte er. Die Energiesubventionen in Ungarn werden sich auf 30 % des durchschnittlichen Monatseinkommens eines Haushalts belaufen, gegenüber 20 % in Deutschland und 6 % in Österreich, sagte der Ministerpräsident. Die ungarische Regierung hat außerdem ein 200-Milliarden-Forint-Programm zur Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen mit hohem Energiebedarf aufgelegt und arbeitet an einem Programm zur Einsparung in Fabriken und einem neuen Aktionsplan zur Verhinderung von Arbeitsplatzverlusten, sagte er.

Die laufenden Investitionen in Ungarn belaufen sich auf 9.400 Milliarden Forint, sagte Orbán. Während diese abgeschlossen werden, werde die Regierung keine weiteren Investitionen in die Wege leiten, da es keine Garantie dafür gebe, dass sie abgeschlossen werden könnten, fügte er hinzu. Ungarn sei heute stärker als jemals zuvor seit dem Zusammenbruch des kommunistischen Regimes, erklärte Orbán. Auch wenn die Sanktionen dem Land geschadet hätten, könne es der Regierung gelingen, dass Ungarn gestärkt aus der Krise hervorgehe, fügte er hinzu. Die Regierung werde in den kommenden Monaten „ein schnelles Tempo vorlegen“, so der Ministerpräsident.

Auch in den kommenden zwei Jahren der Krisenbewältigung werde die Regierung nicht von ihren nationalen Strategiezielen abrücken, so Orbán. Sie werde weiterhin das Verkehrsnetz ausbauen, Familienunterstützungssysteme aufrechterhalten, eine innovationsbasierte Wirtschaft aufbauen, Universitäten entwickeln, die Streitkräfte aufrüsten und ihr Programm der nationalen Einigung durchführen. Orbán versprach außerdem, das System zur Unterstützung der Familien weiter auszubauen, und fügte hinzu, dass der Staatshaushalt 2023, der Anfang Dezember fertiggestellt werden soll, entsprechende Maßnahmen enthalten werde. Orbán betonte, dass Ungarn trotz der anhaltenden Streitigkeiten mit Brüssel seine Zukunft weiterhin in der Europäischen Union sehe.